Serie C, al 120' il Bari fa festa nella semifinale playoff: contro la Reggiana per la B

Sarà il Bari a sfidare la Reggiana nella finalissima playoff per la promozione in serie B. La squadra di Vivarini, al termine di una battaglia infinita, ha battuto la Carrarese 2-1. Ci sono voluti i tempo supplementari per decidere la vincitrice visto che la squadra di Baldini era riuscita a pareggiare in pieno recupero con Piscopo, dopo il vantaggio del Bari firmato Di Cesare arrivato nel primo tempo. Le due squadre hanno dato battaglia anche ai supplementari, ma quando ormai tutti pensavamo che la gara sarebbe stata decisa ai rigori, è arrivato il gol vittoria di Simeri.

Il Bari quindi si giocherà la promozione in B contro la Reggiana. La finalissima si disputerà il prossimo 22 luglio al Mapei Stadium. Così come per la semifinale, non si terrà conto del fattore campo e in caso di parità si procederà ai supplementari ed eventuali calci di rigore.