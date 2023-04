Settore ospiti Juventus-Napoli, da domani la vendita: con fidelity e solo sul sito dei bianconeri

I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione del Napoli, solo sul sito Web della Juventus

In attesa delle determinazioni dell'O.N.M.S., i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione del Napoli, esclusivamente sul sito Web della Juventus :, al seguente link: https://tickets.juventus.com/it/91207-juventus-s-s-c-napoli/sales-phase/

Saranno in vendita, a partire da martedì 11 aprile 2023, i biglietti per Juventus-Napoli , 31esima giornata di Serie A in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Juventus Stadium di Torino.

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, i tifosi potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, con le seguenti modalità:

a mezzo mail: richiesta.striscioni@juventus.com

a mezzo fax: 011.6563.9257

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell'albo nazionale pubblicato nel sito dell'O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell'autorizzazione ma permane l'obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: www.juventus.com

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio