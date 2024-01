Sinner mette fine alle voci: "Non vado a Sanremo, sarò già a lavorare"

"Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo". Lo ha detto Jannik Sinner nella sua conferenza stampa a Roma

"Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo". Lo ha detto Jannik Sinner nella sua conferenza stampa a Roma. "E' un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival", ha concluso.