Sky, Modugno: "James-Lozano, ADL aspetta che maturino le sue condizioni"

Il Napoli dà più un indicazione positiva nella sfida contro l'Olympique Marsiglia, vinta grazie alla rete di Mertens, e ora pensa al mercato. Francesco Modugno, inviato Sky in Provenza, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis mi sembra sereno, consapevole di un mercato che è ancora lungo. Sa che è complicato, ma sa anche che ci sono i presupposti per fare qualche acquisto importante. Uno o due giocatori per elevare il tasso di qualità".



JAMES E LOZANO - "Mister X? Può esserci un calciatore che ci sfugge. Nei prossimi giorni qualcosa si muoverà, la direzione sembra essere quella di James e Lozano. Il Napoli aspetta che maturino le proprie condizioni, ma resta molto operativo, non impalato. Bisogna essere fiduciosi. Ci sono delle difficoltà, lo sappiamo, perché calciatori del genere il Napoli non li ha mai presi ma ci sono tutti i presupposti".