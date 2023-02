Spezia-Napoli, dove vederla in tv e i telecronisti designati per il match

Le due squadre si affronteranno per la ventunesima giornata di campionato domenica 5 febbraio alle 12.30

Domenica si gioca Spezia-Napoli. Le due squadre si affronteranno per la ventunesima giornata di campionato domenica 5 febbraio alle 12.30 e la gara sarà visibile su DAZN in streaming live e on demand.

LA TELECRONACA DI SPEZIA-NAPOLI

La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia, con Dario Marcolin al commento tecnico.