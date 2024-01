SSC Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: col Verona vietato sbagliare

Dopo la gara dell'Olimpico con la Lazio, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.

Dopo la gara dell'Olimpico con la Lazio, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Lo scrive il sito ufficiale del club partenopeo, che ricorda come gli azzurri prepareranno il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15).