Supercoppa di Germania, figuraccia Bayern: ko per 3-0 col Lipsia e Kim non parte titolare

Primo trionfo in questa competizione per la formazione allenata da Marco Rose, serata da archiviare in fretta per il Bayern

© foto di Imago/Image Sport

Sperava di conquistare un titolo nel giorno del suo approdo in una big del calcio europeo Harry Kane, che invece deve ancora rimandare il suo appuntamento con la vittoria. Il Bayern Monaco, sua nuova squadra da oggi, ha infatti perso malamente la Supercoppa di Germania. Bavaresi battuti per 3-0 da un Lipsia in serata di grazia.

Partita già indirizzata nel corso del primo tempo, con uno scatenato Dani Olmo che sblocca il punteggio dopo soli tre minuti e raddoppia a pochi istanti dall'intervallo. Ad inizio ripresa Tuchel effettua subito tre cambi, inserendo Mazraoui, Coman e l'ex Napoli Kim (a sorpresa escluso). Al 63' è la volta di Kane, ma la musica non cambia. Arriva invece il terzo gol del Lipsia, segnato ancora una volta da Dani Olmo che difficilmente dimenticherà questa serata. Primo trionfo in questa competizione per la formazione allenata da Marco Rose, serata da archiviare in fretta per il Bayern e per il suo nuovo centravanti.