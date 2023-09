Svezia-Austria, le formazioni ufficiali: Cajuste confermato titolare nel 4-4-2

Gara importanti per gli svedesi che nel gruppo F inseguono proprio il secondo posto degli austriaci con 4 punti di svantaggio.

Confermato da titolare l'azzurro Jens-Lys Michel Cajuste nella gara di questa sera della Svezia contro l'Austria. Gara importanti per gli svedesi che nel gruppo F inseguono proprio il secondo posto degli austriaci con 4 punti di svantaggio. Per il centrocampista del Napoli impiego in coppia con Ekdal nel 4-4-2.

Svezia (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Hien, Lindelof, Sema; Kulusevski, Cajuste, Ekdal, Forsberg; Gyokeres, Isak.

Austria (4-4-2): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald, X. Schlager, Sabitzer; Arnautovic, Gregoritsch.