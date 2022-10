Tapiro d'oro a Totti: "Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo"

Francesco Totti ha risposto così alla consegna del Tapiro d’oro che Valerio Staffelli gli ha consegnato per separazione dalla moglie Ilary Blasi.

"Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo". Francesco Totti ha risposto così alla consegna del Tapiro d’oro che Valerio Staffelli gli ha consegnato per separazione dalla moglie Ilary Blasi è il caso mediatico dell’anno. L’inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell’ex capitano della Roma, che gli sarebbero stati portati via da Ilary Blasi. "Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi", lo incalza Staffelli. Ma Totti risponde con un sibillino: "Dici? Vediamo…". A quel punto l’inviato chiede al Pupone se gli danno più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social della madre dei suoi tre figli. "Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti".