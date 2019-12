Tevez ammette: "Mi sono pentito fin dal primo giorno di essere andato in Cina"

A distanza di tre anni dalla decisione di trasferirsi in Cina, Carlos Tevez dimostra di essersi pentito di aver lasciato il Boca per i soldi dello Shanghai Shenhua: "È stata la peggior decisione che ho preso nella mia carriera. Mi sono pentito fin dal primo giorno. Questo ha messo in discussione il mio status di idolo della tifoseria. Però non voglio giocare in nessun altro club in Argentina: sono arrivate molto proposte, ma voglio restare al Boca".