Tmw - PSG, mese decisivo per il futuro di Icardi. Si riflette anche su Leonardo

Mese decisivo per il futuro di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. La società francese sta riflettendo se riscattare l’argentino oppure non avvalersi dell’opzione. Sarà un mese importante, nel quale la proprietà dal Qatar studierà i comportamenti di Icardi e di chi lo rappresenta e poi valuterà se proseguire insieme. In discussione anche Leonardo per alcune operazioni di mercato e si riflette pure su Tuchel. Il PSG studia le mosse per il futuro e riflette su dirigenza e allenatore. E in ballo c’è anche il futuro di Icardi...