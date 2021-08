Tokyo 2020, trionfo Italia nella 4x100 uomini: decimo oro per la spedizione azzurra

Lorenzo Patta, Lamon Marcel Jacobs, Eseosa "Fausto" Desalu e Filippo Tortu. Sono questi i quattro moschettieri della 4x100 che hanno portato un oro storico e inaspettato all'atletica italiana battendo nella finale dell'Olimpiade di Tokyo le favorite Gran Bretagna, Giamaica e Canada. Per l'Italia, come accaduto con l'oro di Jacobs nei 100 metri, si tratta della prima volta assoluta. Decimo oro per gli azzurri ai Giochi Olimpici e 38esima medaglia totale.

È OROOOOOOOOOO È OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ️️️️ staffetta 4x100 d'oro, siamo campioni olimpici!!!!!... Pubblicato da Federazione Italiana di Atletica Leggera su Venerdì 6 agosto 2021