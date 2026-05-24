Torino-Juve posticipata! Tifoso ferito in codice rosso: ecco quando si gioca
TuttoNapoli.net
Il fischio d'inizio di Torino-Juventus è stato posticipato di un'ora, dalle 20:45 alle 21:45. All'esterno dello stadio, un tifoso bianconero è stato ferito gravemente: è stato trasportato in ospedale ed è in codice rossi. Il pubblico presente allo stadio ha chiesto di non giocare, il settore ospiti è andato pian piano svuotandosi. Alla fine, però, la gara dovrebbe disputarsi regolarmente seppur con un'ora di ritardo.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Brevi
Le più lette
1 Conte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere! ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
In primo piano
LiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere! ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
Francesco CarboneTutto su Sarri! Rai: “Di Lorenzo ed altri big lo vogliono! Con Manna ha già parlato di 4 elementi”
Fabio TarantinoPodcastFuturo Conte, Sky: "Stavolta ADL non lo trattiene. Ha già il sì del sostituto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte sciocca tutti in TV, il primo squillo di Manna, il pasticcio di Meret a la drammatica domenica dei gufi
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com