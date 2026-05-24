Torino-Juve posticipata! Tifoso ferito in codice rosso: ecco quando si gioca

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Il fischio d'inizio di Torino-Juventus è stato posticipato di un'ora, dalle 20:45 alle 21:45. All'esterno dello stadio, un tifoso bianconero è stato ferito gravemente: è stato trasportato in ospedale ed è in codice rossi. Il pubblico presente allo stadio ha chiesto di non giocare, il settore ospiti è andato pian piano svuotandosi. Alla fine, però, la gara dovrebbe disputarsi regolarmente seppur con un'ora di ritardo.