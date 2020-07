Tottenham, Mourinho svela: "Infrangerò le regole pur di abbracciare Ancelotti"

L'allenatore del Tottenham Jose Mourinho, in conferenza stampa, ha avuto tantissime parole di elogio per Carlo Ancelotti, attuale manager dell'Everton: "È uno dei top manager del mondo negli ultimi 20 anni e penso sia un privilegio per la Premier League riaverlo in panchina. Non ha bisogno di nessuno che lo presenti. Ho avuto il privilegio di conoscerlo anni fa, è un ragazzo d’oro. Il metro di distanza? Infrangerò le regole e lo abbraccerò perché Carlo mi piace moltissimo”.