Tra mercato e formazione anti Verona: fissata la conferenza di Conte alla vigilia

vedi letture

Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.net

Vigilia di campionato per il Napoli che domenica esordirà al Bentegodi contro l'Hellas, con calcio d'inizio alle ore 18.30. Per presentare la prima di campionato degli azzurri, il tecnico Antonio Conte interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti alle ore 13.30.

Tante le questioni che verranno affrontate, con le ultime questioni di calciomercato da risolvere e i dubbi legati alle scelte di formazione, in particolare nel ruolo del centravanti. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.net