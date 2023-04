Tragedia in Campania: muore in un incidente il fratello dell'ex Juve Alessio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tragedia in Campania. Lo scorso 18 marzo a Paestum, vicino Salerno, Cosimo Alessio, fratello dell'ex Juventus Angelo Alessio, per anni vice di Conte, è stato vittima di un incidente stradale. E purtroppo Cosimo, operaio di 63 anni, non ce l'ha fatta a causa del terribile schianto. A riportarlo è Il Mattino.