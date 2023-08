Tragedia in Costa Rica: giocatore muore dopo l'attacco di un coccodrillo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una tragedia scuote il mondo del calcio costaricano. Jesús López Ortiz, giocatore del Deportivo Río Cañas (terza serie), è morto sabato scorso dopo essere stato attaccato da un coccodrillo nel fiume Cañas de Santa Cruz, a Guanacaste. Secondo le prime indagini, il centrocampista 29enne si sarebbe gettato in acqua per rinfrescarsi intorno alle 6 del mattino, mentre si recava a casa del cugino, e sarebbe stato aggredito dall'animale.

Le parole dell'allenatore

"Purtroppo ha preso una decisione sbagliata e, quando è andato a fare il bagno, è successo quello che è successo", ha detto l'allenatore del Deportivo Río Cañas, Luis Montes. "Era un ragazzo sempre pronto a collaborare, molto educato e calmo. Come calciatore è stato fantastico, la città ha sempre riconosciuto il suo talento, la sua leadership in campo, il suo modo di giocare. Era un punto di riferimento per il calcio del Río Cañas, è una grave perdita per tutta la città".

Lascia due figli

Jesús López Ortiz aveva giocato la sua ultima partita il giorno prima, quando la sua squadra aveva vinto 5-1 contro il Deportivo Guardia. Il suo club gli ha reso omaggio sui social in occasione del suo funerale, che ha riunito un migliaio di persone. L'ex numero 10 era padre di due figli.