Tremendo terremoto in Marocco di magnitudo 7: bilancio tragico già oltre i 630 morti

Strage in Marocco. Le immagini che arrivano dopo la scossa delle 23.11 di venerdì sera sono devastanti. Il terremoto è stato fortissimo: l'Istituto nazionale di geofisica del Marocco ha registrato una magnitudo 7.0 con epicentro nel comune di Ighil, a sud di Marrakech. La profondità del sisma a 8 chilometri. Il bilancio fornito dal Ministero dell’Interno si aggrava di ora in ora: le vittime - riferisce Repubblica - sarebbero 632, 329 i feriti. Tra questi, ha precisato la Tv Al Aoula, 51 versano in gravi condizioni.