twitch Rivedi Tuttonapoli live su Twitch: la vigilia di Milan-Napoli

Tornano le dirette della redazione di Tuttonapoli.net anche su Twitch (oltre che su Facebook). Seguici sul nostro canale per seguire tutti i nostri appuntamenti anche in video, un nuovo percorso per cementare ulteriormente la nostra community che da due decenni ormai ci rende il sito più seguito sul Napoli. Oggi vivremo insieme la vigilia di Milan-Napoli con un ampio focus sulle scelte di formazione.

