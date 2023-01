TWITCH - Rivedi la live di Tutto Napoli: le ultime dal campo, gli affari di mercato e non solo

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A ROMA NEI QUARTI DI FINALE: FINISCE 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto a Roma per 2-1 nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera TIM CUP al centro sportivo Tre Fontane Il Napoli Primavera è stato sconfitto a Roma per 2-1 nel quarto di finale di Coppa Italia Primavera TIM CUP al centro sportivo Tre Fontane LE ALTRE DI A MANOVRA STIPENDI JUVENTUS, LA PROCURA CHIEDE PROROGA INDAGINI DI 40 GIORNI Il procuratore Giuseppe Chiné intende avvalersi di una proroga di 40 giorni per portare avanti le indagini sul filone stipendi: lo rivela gazzetta.it. Il procuratore Giuseppe Chiné intende avvalersi di una proroga di 40 giorni per portare avanti le indagini sul filone stipendi: lo rivela gazzetta.it.