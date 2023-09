UFFICIALE - Analisi FIFA: +47% trasferimenti, Saudi League dietro solo alla Premier

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il più alto volume di scambi mai registrato: quasi 7 miliardi di euro per la compra-vendita di giocatori tra il primo giugno ed il primo settembre del 2023. E' il sorprendente dato messo in luce dall'analisi della Fifa sui trasferimenti dei calciatori: un incremento del 47,2% rispetto al 2022 e del 26,8% rispetto al precedente record del 2019. Pesa certamente la mole di investimenti dei club della Saudi League. La Premier League, a fronte di 449 acquisti e 514 cessioni, ha mosso ben 1,85 miliardi di euro.

Il campionato saudita ha visto investimenti per 820 milioni per gli acquisti dei calciatori, più di Francia (802), Germania (712), Italia (664) e Spagna (378). I club tedeschi sono però quelli che hanno venduto meglio, ricavando un 1 miliardo dal mercato. Per la prima volta la Confederazione Asiatica, grazie ai rilevanti acquisti sauditi, ha raggiunto il 14% degli investimenti totali: è la prima e unica confederazione, dopo la Uefa, a superare la soglia del 10% degli investimenti totali. (ANSA).