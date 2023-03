UFFICIALE - Anguissa impegnato col Camerun nella doppia sfida con la Namibia: i dettagli

Frank Anguissa sarà impegnato nella doppia sfida del suo Camerun contro la Namibia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Frank Anguissa sarà impegnato nella doppia sfida del suo Camerun contro la Namibia. Il centrocampista è stato infatti selezionato per la sfida Camerun-Namibia del 23 marzo e per Namibia-Camerun del 28, sfide valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.