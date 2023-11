UFFICIALE - Atalanta-Napoli, fischia Mariani con Valeri al Var

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Aia ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 26 novembre. Per Atalanta-Napoli ci sarà Mariani con Valeri al Var.

ATALANTA – NAPOLI Sabato 25/11 h.18.00

MARIANI

GIALLATINI – ROSSI L.

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA