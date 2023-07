UFFICIALE - Cavani sbarca in Argentina, è il nuovo attaccante del Boca Juniors

Dopo aver risolto il suo contratto con il Valencia nel pomeriggio e dopo gli spoiler social del club argentino, arriva anche l'ufficialità dell'acquisto

TuttoNapoli.net

Edinson Cavani è il nuovo attaccante del Boca Juniors. Dopo aver risolto il suo contratto con il Valencia nel pomeriggio e dopo gli spoiler social del club argentino, arriva anche l'ufficialità dell'acquisto dell'attaccante uruguaiano, che sbarca in Argentina per la prima volta in carriera, tornando in Sud America a distanza di sedici anni, quando lasciò il Danubio per l'Italia e per il Palermo.

"Felici di averti a casa", scrive il Boca Juniors sui suoi social, condividendo alcune delle giocate più importanti della storia di Cavani, che lascia l'Europa per regalarsi gli ultimi scampoli di carriera, accolto dal calore del pubblico della Bombonera.