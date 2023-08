UFFICIALE - Frosinone-Napoli, da lunedì i biglietti per gli ospiti: prima fase solo per abbonati

Dalle ore 11:00 di lunedì 14 agosto 2023 alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Frosinone vs Napoli, in programma sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, saranno in vendita con le seguenti modalità.

Prima fase. Dalle ore 11:00 di lunedì 14 agosto 2023 alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase. Qualora, al termine della prima fase, vi fosse disponibilità di posti: dalle ore 11:00 di giovedì 17 agosto 2023 alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati vivaticket

Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

Regolamento uso stadio

Normativa per striscioni e coreografie

COME ARRIVARE ALLO STADIO.

ACCESSIBILITÀ E SERVIZI DEDICATI: Lo Stadio Benito Stirpe dispone di posti dedicati alle persone diversamente abili che vengono attribuiti gratuitamente ai disabili al 100%. Il Frosinone Calcio ha istituito un servizio di accreditamento online che permette ai tifosi diversamente abili di richiedere l’accredito gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Il servizio è rivolto ai tifosi con certificato di invalidità al 100%. Per i tifosi diversamente abili che necessitano di assistenza è inoltre prevista la possibilità di acquistare un biglietto “ridotto” per l’accompagnatore.

Per usufruire del servizio è necessario inviare la richiesta con la documentazione allegata all’indirizzo mail dao@frosinonecalcio.com

ARRIVARE ALLO STADIO CON L’AUTOMOBILE: Per chi percorre l’Autostrada A1 Milano-Napoli, uscire all’uscita Frosinone. Percorrere Via dei Monti Lepini / SS156 seguendo le indicazioni “STADIO”, alla rotonda prendere la terza uscita ed imboccare Via Armando Fabi, svoltare a sinistra in Via dei Giochi Delfici.

Distanza dall’uscita dell’autostrada: 3,2 Km

ARRIVARE ALLO STADIO CON I MEZZI PUBBLICI:

IN TRENO: La stazione più vicina è quella di Frosinone (3 Km dallo Stadio): all’uscita della stazione percorrere Via G. Puccini, Via P. Mascagni e Via dei Monti Lepini / SS156, alla rotonda prendere la terza uscita ed imboccare Via Armando Fabi, svoltare a sinistra in Via dei Giochi Delfici.