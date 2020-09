UFFICIALE - La Serie A comunica: "Posticipato il primo turno infrasettimanale"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - La Lega calcio di Serie A ha comunicato la seguenti variazioni al calendario iniziale della Serie A e della Coppa Italia. Il turno infrasettimanale del massimo campionato, in programma inizialmente mercoledì 3 febbraio 2021, viene posticipato a mercoledì 3 marzo 2021. Le semifinali d'andata di coppa si disputeranno mercoledì 3 febbraio (e non mercoledì 10 febbraio) 2021; quelle di ritorno andranno in scena mercoledì 10 febbraio e non mercoledì 3 marzo 2021. (ANSA).