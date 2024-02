UFFICIALE - Milan, Reijnders salterà il Napoli: sarà out per squalifica

Tijjani Reijnders sarà costretto a saltare il big match contro il Napoli: infatti, nella gara odierna era diffidato ed è stato ammonito

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Tijjani Reijnders è il giocatore del Milan con più minuti collezionati in questa stagione. Il centrocampista olandese è sceso in campo 23 volte su 23 in questa Serie A e la prossima giornata sarà quindi assente per la prima volta. Infatti, nella gara di oggi contro il Frosinone era diffidato ed è stato ammonito al minuto 48. Ingenuità del classe '98 che sarà quindi costretto a saltare il big match contro il Napoli, previsto l'11 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro.