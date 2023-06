UFFICIALE - Montella lascia l'Adana Demirspor: il tecnico può tornare in Italia

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Vincenzo Montella lascia l'Adana Demirspor. Il club turco in una nota pubblicata sui propri profili social ha annunciato la separazione con il tecnico italiano. L'ex allenatore di Fiorentina e Milan era arrivato in Turchia nel 2021 e questa stagione ha chiuso al quarto posto la Super Lig, centrando la qualificazione alla prossima edizione della Conference. "Vorremmo ringraziare Montella e il suo team, che hanno lavorato con tutti i loro sforzi per aiutare il nostro club e la nostra squadra a raggiungere i loro obiettivi - dice il comunicato - con grande devozione. Le porte della società resteranno sempre aperte. Ti auguriamo una carriera piena di successi". (ANSA).