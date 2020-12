UFFICIALE - Napoli femminile, esonerato il tecnico Marino. Si attende il nome del sostituto

Ribaltone in panchina per il Napoli Femminile: con una nota ufficiale, infatti, il club partenopeo annuncia che Giuseppe Marino non guiderà più la formazione azzurra.

Questo il comunicato:

"Il Napoli Femminile rende noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giuseppe Marino. A Marino, che ha condotto due volte la squadra azzurra in massima serie e l’ha portata anche al quinto posto in A nel 2012-2013, vanno i più sentiti ringraziamenti della società per il lavoro svolto fin qui. Il presidente Carlino, legato da profonda stima ed amicizia a mister Marino, ha comunicato al tecnico in mattinata - con profondo rammarico - la decisione dell’esonero, dettata dai risultati poco soddisfacenti conseguiti dalla squadra in queste prime dieci gare di campionato.

Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore del Napoli Femminile".