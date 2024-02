UFFICIALE - Napoli-Genoa, arbitra Sacchi con Valeri al Var: la sestina completa

Scelto l'arbitro per Napoli-Genoa di sabato al Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

Scelto l'arbitro per Napoli-Genoa di sabato al Maradona. Per la sfida delle ore 15 a Fuorigrotta, l'AIA ha designato Luca Sacchi, mentre al Var ci sarà Marini. In basso la sestina completa.

Napoli – Genoa Sabato 17/02 h.15.00

Sacchi

Preti – Garzelli

IV: Rutella

VAR: Valeri

AVAR: Marini