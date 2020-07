UFFICIALE - Nuova avventura per Montervino: sarà il nuovo DS del Taranto

Nuova avventura per l'ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino. L'ex capitano azzurro è il nuovo Direttore Sportivo del Taranto. E' la stessa società pugliese ad annunciarlo con un comunicato sul proprio portale: "Il Taranto FC 1927 comunica in data odierna – sabato 18 luglio 2020 – di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra al Sig. Francesco Montervino.

Nato a Taranto il 7 maggio 1978, Montervino ha militato in Serie A con la maglia del Napoli; in qualità di Direttore Sportivo ha lavorato in riva allo Ionio nel biennio 2014/16 mentre nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale nel Nola.

Ecco le dichiarazioni ufficiali del nuovo Direttore Sportivo rossoblù ai microfoni del nostro sito ufficiale: "Sono contento di essere tornato a casa, consapevole delle difficoltà che sta attraversando la città di Taranto ma convinto che si possa fare un ottimo lavoro"