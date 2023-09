UFFICIALE - Salta subito la panchina dell'ex azzurro Rastelli: la nota dell'Avellino

L'Avellino "comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Massimo Rastelli"

L'Avellino "comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Massimo Rastelli. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Dario Rossi, il collaboratore tecnico Marco Cossu, l’allenatore dei portieri David Dei ed il preparatore atletico Fabio Esposito. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere".

È altresì comunicato che "l’allenamento odierno si terrà alle ore 17:30 allo stadio Partenio – Lombardi, a porte chiuse, e verrà condotto dall’allenatore della Primavera Raffaele Biancolino, dal responsabile performance Pietro La Porta, dall’allenatore dei portieri della primavera Pasquale Visconti e dal preparatore atletico Luigi Gennarelli.