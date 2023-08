UFFICIALE - Zaniolo approda in Premier: è un nuovo giocatore dell'Aston Villa

Nicolò Zaniolo lascia la Turchia e sbarca in Premier League: l'attaccante italiano è un nuovo giocatore dell'Aston Villa

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo lascia la Turchia e sbarca in Premier League: l'attaccante italiano è un nuovo giocatore dell'Aston Villa, che dopo le visite di ieri e le firme sul nuovo contratto ha annunciato pochi minuti fa l'acquisto dell'attaccante azzurro, che arriva in prestito dal Galatasaray.

Zaniolo, classe '99, lascia i turchi dopo solo sei mesi per sbarcare in Inghilterra, il campionato che aveva sfiorato lo scorso gennaio, quando, dopo la rottura con la Roma, Zaniolo cercava una nuova meta da cui ripartire. A distanza di meno di un anno, ecco lo sbarco in Premier, alla corte della squadra di Unay Emery.