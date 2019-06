Ulivieri polemico: "Perché è cambiato l'approccio dei media su Sarri? Forse per la Juve..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Renzo Ulivieri, allenatore, per commentare le ultime vicende del nostro calcio, a cominciare dal possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: "Non so perché è cambiato l’approccio dei media nei confronti di Sarri, forse il fatto che possa andare alla Juve ne ammorbidisce un po' i toni. Dopo 5 anni cambiare è logico e legittimo per Allegri, ma sono curioso di vedere cosa farà l’Inter con Conte che può insidiare anche la Juventus che invece sta cambiando pelle”.