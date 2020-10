ULTIM'ORA - Regione Campania, nuove ordinanza anti-Covid: scuole chiuse e stop all'asporto dopo le 21

La Regione Campania va incontro a misure ancora più restrittive a causa dell'emergenza Covid, con il governatore Vincenzo De Luca pronto a diramare una nuova ordinanza che andrà ad agire su dei punti molto importanti: come riportato in questi minuti da Il Mattino, tra le principali misure adottate c'è la chiusura delle scuole primarie e secondarie per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, fino al 30 ottobre. "Sono vietate - si legge - le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente; e sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi". Non sarà più consentito, tra l'altro, anche l'asporto dopo le 21, con il delivery che invece resterà attivo.