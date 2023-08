Un'altra stella in Arabia! E' fatta per Neymar all'Al Hilal: 80mln l'anno, già oggi le visite

Neymar già oggi potrebbe svolgere infatti le visite con l'Al Hilal per poi mettere nero su bianco il suo accordo biennale da 80 milioni di euro a stagione

Un altro campione è pronto a volare in Arabia Saudita. Come scrive L'Equipe, Neymar già oggi potrebbe svolgere infatti le visite mediche con l'Al Hilal per poi mettere nero su bianco il suo accordo biennale da 80 milioni di euro a stagione. Il club saudita ha trovato un'intesa economica col Paris Saint-Germain sulla base di un conguaglio da ben 90 milioni di euro.

Il PSG già cerca il sostituto

Con Neymar diretto all'Al Hilal, il Paris Saint-Germain è pronto a tornare sul mercato per potenziare il suo attacco. Dopo Ousmane Dembelé, già ufficializzato, e Gonçalo Ramos, a completare il trio offensivo di Luis Enrique potrebbe essere Randal Kolo Muani dell'Eintracht