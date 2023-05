Un applauso per ADL e il suo Napoli: così l'Assemblea di Lega ha celebrato lo Scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A campionato finito si parlerà di calciomercato". Così l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, all'uscita dall'Assemblea di Lega tenuta quest'oggi a Milano. "Incontrerò Palladino la prossima settimana e confido che rimarrà al Monza anche la prossima stagione".

La sentenza su Izzo complica il mercato?

"Assolutamente no. Abbiamo in lui una totale e assoluta fiducia. Non sto parlando di mercato, lui è una persona fantastica e gli vogliamo molto bene. Non c'è nessun nesso tra questa condanna in primo grado e un eventuale riscatto. Non sto dicendo che lo riscatto, né che non lo riscatto, ma sono qui a rispondere in maniera corretta. Ho parlato col ragazzo, certo".

Ha fatto i complimenti al Napoli?

"Assolutamente sì, tutta l'Assemblea ha applaudito De Laurentiis e il suo Napoli. E' una vittoria che allarga i confini del calcio italiano e questa notizia fa bene anche in funzione della cessione dei diritti tv. L'ideale in uno sport è che vinca uno diverso tutti gli anni".