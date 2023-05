VIDEO - Scudetto Napoli, tutte le emozioni del Club Napoli Lussemburgo

Emozioni intense nella sede del Club Napoli Lussemburgo dove si sono riversati, oltre ai 100 soci anche tanti tifosi del Napoli

Andrea Castaldo, Presidente del Club, ci racconta la serata dello scudetto nel granducato partenopeo.



"Anche se Lussemburgo non é un paese che vive di calcio proprio, a causa di un campionato non considerato tra quelli a livello professionistico, la provenienza da tutto il mondo dei cittadini che l’abitano la rende caratteristica per i festeggiamenti in occasione solo degli Europei o dei Mondiali .



Ieri mattina invece, la città si é svegliata con la prima pagina del quotidiano locale, l’Essentiel, che raccontava del tifo Partenopeo in Lussemburgo in una serata magica. Questo significa che la comunità italo-napoletana sul territorio ha fatto la storia perché nessuno prima di noi ha mai festeggiato uno scudetto azzurro nel granducato in questa maniera ; per noi questo é motivo di orgoglio ed indentità. Colgo l’occasione per ringraziare la Police che ci ha permesso di festeggiare anche all’esterno della nostra sede nonostante le telefonate dei residenti stupiti da tanto rumore, tra cori continui, megafono, tamburo e fumogeni, durante un tranquillo giovedi lussemburghese, sperando che ci dovranno fare l’abitudine anche per il futuro.



La serata é stata accompagnata da una pizza fritta per un connubio totale fra calcio e cucina napoletana che ha reso la serata dinamica e dal gusto unico. A nome mio e del Club ringraziamo la squadra e Mr. Spalletti per aver vinto uno scudetto lottando e sudando la maglia, giocando un calcio fantastico e dominando su tutti i campi d’Italia senza aver avuto nessun tipo di rivale.



Spesso ho sentito parlare di campionato mediocre ma, con 5 squadre italiane nelle semifinali in Europa, non direi proprio.



Il Napoli ha vinto il campionato italiano in maniera meritata e con una supremazia totale ricevendo elogi dall’Europa intera per la visione di gioco di Mr.

Spalletti riflessa in un calcio bello da guardare e difficile da dominire. Troppo forte questo Napoli pianificato da un Presidente che, seppur pazzo come definito dalla nostra curva ma in senso positivo, vuole continuare a raggiungere successi importanti in Italia, come dimostrato quest’anno ed in Europa presenti da 14 anni consecutivi sempre a testa alta. I Campioni dell’Italia siamo noi !!!".