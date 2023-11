Violenza donne, Spalletti: "Il papà è un mestiere che va fatto in modo serio"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Ci siamo già espressi in maniera pesante e non si torna indietro da quello che si è detto. Una delle cose sarebbe educare i figli in un certo modo, quello del papà è un altro mestiere che va fatto in maniera seria dando comportamenti e principi ai figli, sensibilizzare quelle che sono le cose che possono determinare pensieri di questo genere ai ragazzi".

Così Luciano Spalletti, tecnico della Nazionale, torna a parlare dell'emergenza violenza sulle donne, dopo aver già lanciato un duro monito dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. "Serve sensibilizzare tutti, dai film alle canzoni perché troppo spesso si parla di sballo, droghe, divertimento sfrenato. Nelle piazze mi farebbe piacere qualcuno con qualche bottiglia di acqua naturale, il divertimento non è solo avere il cervello spento ma sapere dove voglio andare e tenere il cervello acceso", conclude Spalletti. (ANSA).