Zeman di nuovo in ospedale, ma solo per controlli: scongiurato altro intervento

Zdenek Zeman è stato di nuovo ricoverato questa mattina per controlli. Gli esami hanno dato esito positivo, scongiurato il rischio di un nuovo intervento. Il tecnico boemo è reduce da un intervento alla carotide avvenuto lo scorso 19 febbraio, effettuato dall'equipe medica del dottor Stefano Guarracini in collaborazione con Michele Di Mauro, medico specialista in cardiochirurgia e cardiologia del Pierangeli di Pescara.