A gennaio ancora a caccia per la fascia destra? Manna resta forte su due nomi estivi

Il Napoli a gennaio potrebbe tornare sul mercato per regalare a Conte un nuovo esterno di fascia destra. Il tecnico in realtà non vorrebbe modificare gli equilibri ma se ci sarà l'opportunità gli azzurri non si tireranno indietro e secondo Il Mattino il nome in pole in questo momento è quello di Jackson Tchatchoua, camerunese con cittadinanza belga, difensore del Verona classe 2001.

L'Hellas potrebbe cederlo per una cifra attorno ai 12 milioni di euro ma Tchatchoua non è l'unico laterale destro nel mirino dei partenopei perché ancora sotto osservazione c’è il 23enne dell’Eintracht Francoforte, Junior Dina Ebimbe. Tutte ipotesi al momento ma è in quella parte del campo che Manna dovrà intervenire per completare l’organico.