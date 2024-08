Accostato al Napoli, Gimenez subito scatenato col Feyenoord: sirene inglesi per il messicano

Il nome di Santiago Gimenez è circolato per mesi interi in Italia. Tra il rendimento del bomber 23enne messicano di origine argentina la scorsa stagione (23 gol e 6 assist in campionato), calamitando su di sé l'attenzione nell'incrocio in Champions League contro la Lazio, era stato accostato infatti ad Inter, Milan e anche Napoli salvo poi scomparire dai radar. Ma nella nuova Eredivisie è partito forte, siglando già 2 reti e 1 assist in appena due partite e le sue doti di goleador infatti hanno fatto scattare l'interesse di un club inglese.

L'indiscrezione. Il Nottingham Forest ora spinge a firmare Santiago Gimenez. Stando a quanto rivelato da FoxSportsMX, i Reds hanno presentato una proposta al Feyenoord per prelevare l'attaccante messicano classe 2001: 25 milioni di euro, bonus inclusi, messi sul tavolo per il club olandese.

La posizione di Gimenez. Il giocatore ha già fatto capire di essere disponibile al trasferimento per dare inizio ad una nuova avventura in un campionato come la Premier League. I colloqui tra i club sono in corso, nel frattempo il giocatore resta sotto contratto con De club van het volk fino al 2027.