Accostato al Napoli, Gutierrez pezzo pregiato del Girona: la richiesta del club spagnolo

Il Girona si trova ad affrontare un’estate complessa e ricca di incertezze sul mercato. Dopo le recenti stagioni positive, i tifosi iniziano a temere un possibile ridimensionamento, soprattutto alla luce dell’assenza totale di nuovi acquisti. La rosa, eccezion fatta per il ruolo di portiere, necessita di rinforzi in ogni reparto, ma finora la dirigenza non ha chiuso alcuna operazione in entrata. Il silenzio del club sul fronte acquisti aumenta l’impazienza e il timore di un calo competitivo, proprio nel momento in cui la squadra avrebbe bisogno di continuità e ambizione per consolidare il proprio status nella Liga.

Oltre alla mancanza di nuovi volti, a preoccupare è anche il possibile addio di Miguel Gutiérrez. Il terzino sinistro, tra i più talentuosi della rosa, ha attirato l’attenzione di club importanti come Juventus, Napoli e alcune squadre inglesi. Il Girona, però, non è disposto a cedere per meno di 25 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe presentarsi all’inizio del ritiro estivo previsto per l’8 luglio, ma la sua permanenza è tutt’altro che certa. In caso di partenza, il club dovrà intervenire rapidamente sul mercato: Daley Blind può adattarsi al ruolo, ma servirebbero comunque almeno due rinforzi per coprire adeguatamente la fascia sinistra. A riportarlo è Tuttomercatoweb.