Addio Lukaku, spunta la tempistica: serve prima confronto col club

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Il futuro di Romelu Lukaku sembra destinato a prendere una direzione lontana da Napoli. A riportarlo è il quotidiano Il Mattino, che ha analizzato la situazione del centravanti belga e le possibili evoluzioni del suo percorso professionale. Secondo quanto riferito da persone vicine al calciatore, Big Rom avrebbe maturato la decisione di lasciare il club azzurro nel corso dell’estate. Le indiscrezioni delle ultime settimane e le valutazioni della società avrebbero contribuito a spingere l’attaccante verso la ricerca di una nuova destinazione.

Il belga dovrà comunicare la sua scelta al club

Prima di qualsiasi sviluppo concreto, però, Lukaku dovrà confrontarsi con il Napoli e comunicare ufficialmente le proprie intenzioni. La società attende infatti un chiarimento da parte del giocatore, mentre il mercato potrebbe presto aprire nuovi scenari per il suo futuro. Terminato il periodo di vacanza, il centravanti è pronto a tornare a disposizione del nuovo allenatore e dello staff tecnico, in attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera.