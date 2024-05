Addio Mbappé, il PSG pensa al sostituto: il prescelto è Kvaratskhelia

Da superare, la resistenza degli azzurri di De Laurentiis, che in estate venderà già Osimhen.

Kylian Mbappé dice addio al Paris Saint-Germain. L'attaccante francese ha infatti annunciato ufficialmente la sua intenzione di lasciare il club della Ville Lumiere. Il suo destino pare scritto: si trasferirà al Real Madrid a parametro zero, con un ingaggio che dovrebbe essere addirittura inferiore a quello percepito a Parigi.

Luis Enrique guarda in Italia. Non una novità di mercato: dell'addio di KM7 al PSG si parla da diversi mesi. È delle ultime ore, però, un'indiscrezione che riguarda in maniera netta anche il campionato di Serie A. Secondo i media francesi, infatti, l'allenatore del Paris avrebbe individuato in Italia l'erede del francese: si tratterebbe di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli.

Incontro a Roma. Nelle ultime ore, addirittura, Luis Campos - uomo mercato del PSG - avrebbe incontrato proprio in Italia l'entourage di Kvaratskhelia. Da superare, la resistenza degli azzurri di De Laurentiis, che in estate venderà già Osimhen (il Paris era considerato in pole, ma al momento sembra superato dal Chelsea che può giocarsi la carta Lukaku) e può vantare un contratto fino al 2027 con Kvara. Difficile che ADL ceda facilmente. Scrive Tuttomercatoweb.