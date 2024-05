ADL e il Psg hanno la stessa idea su Kvaratskhelia: lo scenario

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Kvara-Psg, il film del futuro: ci sono loro, in copertina. Il club azzurro con le sue certezze, Khvicha con i suoi dubbi, Parigi con il suo charme. Storia complicata, questa, di lettura ancora difficile che però De Laurentiis e il ds Manna stanno provando a rendere scorrevole. Aurelio e Nasser (Al-Khelaifi), per il momento, sono totalmente d’accordo su un aspetto: entrambi vogliono Kvaratskhelia.

Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che aggiunge: "Il Napoli ritiene che debba essere l’uomo immagine della squadra che verrà, la stella polare che dovrà guidare la rincorsa e la rinascita; il Paris Saint-Germain, invece, lo ha individuato come uno degli antidoti all’emorragia di talento inaugurata con l’addio di Mbappé, destinato a varcare le porte di Madrid in sella a un cavallo blanco-Real".