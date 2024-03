ADL sogna il doppio colpo dal Bologna, ma c'è un problema

Nella lista dei centrocampisti che piacciono al Napoli compare Lewis Ferguson, 24 anni, lo scozzese del Bologna

Nella lista dei centrocampisti che piacciono al Napoli compare Lewis Ferguson, 24 anni, lo scozzese del Bologna che Thiago ha plasmato con arte e dovizia, ma il club è ambizioso e in Europa, avendo gli occhi fissi sulla Champions, non ha alcuna intenzione di smobilitare. Calma e pazienza.

In attacco, come scrive il Corriere dello Spoer, piace tantissimo, come a tantissimi club, Joshua Zirkzee, 22 anni, il tulipano olandese raffinato quanto devastante: anche lui gioca nel Bologna e ha una situazione contrattuale complessa che coinvolge il Bayern.