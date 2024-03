ADL vuole costruire il Napoli attorno a Kvara: richiesta monstre per spaventare le pretendenti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Visto che la prossima estate Victor Osimhen andrà via, Aurelio De Laurentiis vuole costruire il Napoli del futuro attorno a Kvaratkshelia. C’è poi da fare i conti con il contratto, quell’ingaggio di poco superiore al milione che lo rende uno dei meno pagati dell’organico e l’appuntamento a fine stagione con il suo entourage per rinnovare l’intesa che scade a giugno 2027. Alcune big europee si stanno già muovendo, le parti dovranno cercare un accordo.

I colloqui, riferisce il Corriere del Mezzogiorno, sono iniziati la scorsa primavera ma l’entourage di Kvaratskhelia ha preso tempo, rinviando ogni discorso a fine stagione probabilmente anche per avere il quadro delle proposte giunte dai principali club europei e sedersi al tavolo con De Laurentiis potendo disporre di tutte le informazioni in suo possesso. Il Napoli non vuole assolutamente cederlo e punta a raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto, spaventando le pretendenti con una valutazione monstre di circa 150 milioni di euro.