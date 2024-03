Ag. Botman: "Mai parlato di lui col Napoli! Schuurs? Per ora pensa al Toro"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Francesco Miniero, agente tra gli altri di Botman e Schuurs

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Francesco Miniero, agente tra gli altri di Botman, Schuurs, Veerman e Bergwijn: “Siamo molto contenti che Schuurs si sia unito a noi, è un ragazzo fantastico e speriamo possa rientrare quanto prima. Per il Torino è una grave perdita e contro il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Il Napoli non è ancora quello dello scorso anno, ma sembra stia tornando. Schuurs come sapete è infortunato per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perchè la società si comporta molto bene con lui. Poi è chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra, ma è molto legato al Torino e al momento pensare ad una squadra X o Y sarebbe sbagliato e direi anche una bugia. Lui vuole tornare quanto prima in campo, poi è vero che il mercato è imprevedibile, ma al momento il ragazzo è concentrato a tornare in campo.

Botman? Non ho mai parlato con Giuntoli di lui. So che il profilo poteva interessare al Napoli, ma non ho mai parlato con il club. Ritengo sia uno dei difensori centrali più forti, poi è un bravo ragazzo e di valore assoluto e sono certo che crescerà ancora nel corso degli anni.

Da campano fare un affare con il Napoli è sempre una bella cosa, poi nutro grande rispetto nei confronti della società azzurra. Spenderei due parole su Meluso perchè con lui il Napoli ha preso non solo una grande persona dal punto di vista umano, ma anche un uomo molto competente. Lui non ama lavorare sotto i riflettori, ma posso garantire per lui: è una persona meravigliosa e un grande competente di calcio".