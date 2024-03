Ag. Caprile: "Sogna di giocare nel Napoli, ma non vuole fare il secondo in una big"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Graziano Battistini, agente tra gli altri di Caprile

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Graziano Battistini, agente tra gli altri di Caprile.

“Il Napoli di Calzona l’ho visto vivo a Milano e quindi si spera che possa ritornare ad esprimere le sue qualità. Caprile sta facendo un’esperienza importante. L’ho visto sempre uguale, a prescindere dalle categorie in cui ha giocato. E’ se stesso e si dà sempre da fare per la propria squadra.

Caprile al Napoli l’anno prossimo? Credo sia prematuro perché intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli. Bisogna rispettare chi è a Napoli e sta dando il massimo e pure l’Empoli. Ora siamo nel vivo del campionato, questa la parte più importante ed è giusto che Caprile resti concentrato. Elia ha firmato col Napoli perchè il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, pur se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto”.